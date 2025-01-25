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США хочуть закупити зброю для України коштом активів РФ, — Келлог

25 січня 2025 08:05
Євгенія Брюховецька - редактор
США закуплять зброю для України у своїх виробників - хто профінансує
Кіт Келлог. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Сполучені Штати Америки можуть закупити зброю для України коштом доходів від заморожених російських активів. Це одночасно підтримає Україну та зміцнить оборонну промисловість США.

Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News.

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"Ми неодноразово говорили про використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї", — сказав Келлог.

На його думку, це стане комплексним рішенням для одночасно підтримки України та зміцнення американської оборонної промисловості.

Також спецпредставник Трампа вважає, що хоч озброєння залишається ключовим елементом досягнення миру, але важливими є і дипломатія та економічний вплив. 

"Використання заморожених активів для фінансування купівлі зброї — це варіант, який президент США буде розглядати", — додав Келлог.

Раніше Трамп призупинив міжнародну підтримку США. У Пентагоні уточнили, що це рішення не стосується безпекової допомоги для України.

Також президент США під час форуму в Давосі заявив, що робота над угодою між Україною та Росією вже триває.

США Дональд Трамп військова допомога активи війна в Україні Кіт Келлог

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