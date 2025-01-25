США закупят оружие для Украины у своих производителей - кто профинансирует

США хотят закупить оружие Украине за счет активов РФ, — Келлог
Соединенные Штаты Америки могут закупить оружие для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. Это одновременно поддержит Украину и укрепит оборонную промышленность США.
Об этом заявил спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью Fox News.
Закупка оружия для Украины
"Мы неоднократно говорили об использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия", — сказал Келлог.
По его мнению, это станет комплексным решением для одновременно поддержки Украины и укрепления американской оборонной промышленности.
Также спецпредставитель Трампа считает, что хоть вооружение остается ключевым элементом достижения мира, но важными являются и дипломатия и экономическое влияние.
"Использование замороженных активов для финансирования покупки оружия — это вариант, который президент США будет рассматривать", — добавил Келлог.
Ранее Трамп приостановил международную поддержку США. В Пентагоне уточнили, что это решение не касается помощи по безопасности для Украины.
Также президент США во время форума в Давосе заявил, что работа над соглашением между Украиной и Россией продолжается.
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