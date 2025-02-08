Министр обороны США Пит Хегсет посетит Европу для переговоров

Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Министр обороны США Пит Хегсет отправится 10 февраля в недельную поездку в Европу, где посетит Германию, Бельгию и Польшу и примет участие в заседании "Рамштайн". Главная цель визита — обсуждение с союзниками вопросов усиления сдерживания, поддержания безопасности и укрепления оборонного сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

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Цель визита Пита Хегсета в Европу

Сначала Хегсет посетит Германию, где он прибудет в штаб Командования США в Европе (USEUCOM) и Командования США в Африке (AFRICOM). Там он встретится с военным руководством США для получения актуальной информации об оперативной ситуации в этих регионах. Кроме того, министр встретится с американскими военными, дислоцированными в Германии, чтобы подтвердить поддержку администрации их миссии.

Пит Хегсет обсудит вопросы поддержки Украины

В дальнейшем Пит Хегсет отправится в Брюссель, где примет участие во встрече министров обороны НАТО и Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG). Во время переговоров с партнерами Альянса он обсудит необходимость увеличения оборонных расходов, укрепление европейского лидерства и усиление оборонного производства в обеих частях Атлантики.

"На UDCG, первом под председательством Соединенного Королевства, секретарь повторит обязательства президента Трампа по скорейшему дипломатическому прекращению войны в Украине. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в безопасности помощи Украине", — сообщили в Пентагоне.

Завершающим этапом поездки станет Польша, где Гегсет встретится с польскими лидерами. Переговоры будут сосредоточены на укреплении двустороннего оборонного сотрудничества, усилении сдерживания на восточном фланге НАТО и роли Польши как ключевого союзника в Альянсе. Также в планах министра обороны США есть встреча с американскими войсками в Польше для обсуждения их стратегической роли в регионе.

Напомним, в конце января Пит Хегсет приостановил действие всех новых оборонных контрактов и процесс рассмотрения других.

Также стало известно, что Великобритания будет председательствовать в "Рамштайн " — названа дата, когда состоится заседание контакной группы.