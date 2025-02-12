Глава Пентагона Пит Хегсет прибыл в штаб-квартиру НАТО на "Рамштайн"

Глава Пентагона Пит Хегсет. Фото: X/Пит Хегсет

В Брюсселе в среду, 12 февраля, началась встреча в формате "Рамштайн". В штаб-квартиру НАТО прибыл новый глава Пентагона Пит Хегсет и сделал заявление.

Соответствующее сообщение Хегсет обнародовал в X.

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"Прибыл в штаб-квартиру НАТО. Наше обязательство четкое: НАТО должно быть более сильной, более летальной силой, а не дипломатическим клубом. Время членам Альянса соответствовать моменту", — отметил Хегсет.

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Ранее в Минобороны США заявили, что во время переговоров с партнерами Альянса Хегсет обсудит необходимость увеличения оборонных расходов, укрепление европейского лидерства и усиление оборонного производства в обеих частях Атлантики.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил темы, которые будут на повестке дня встречи в формате "Рамштайн".

Известно, что на этот раз "Рамштайн" возглавляет министр обороны Великобритании Джон Гили. Все предыдущие заседания были под председательством США.