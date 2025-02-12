Вступление Украины в НАТО и возвращение границ 2014 года — Хегсет оценил возможность

Глава Пентагона Пит Хегсет. Фото: скриншот с видео

Глава Пентагона Пит Хегсет оценил возможность возвращения Украины к границам 2014 года и вступление в НАТО. По его словам, это нереалистичные сценарии.

Об этом Пит Хегсет сказал на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду, 12 февраля.

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Возвращение к границам 2014 года и вступление в НАТО

Хегсет подчеркнул, что для эффективных переговоров с Россией Украине "нереалистично" ожидать возвращения границ 2014 года и членства в НАТО.

Глава Пентагона отметил, что при любых сценариях гарантий безопасности американских войск в Украине не будет. По его словам, помощь Киеву должна быть вопросом Европы, тогда как США сосредоточится на Китае и защите собственных границ.

"Обеспечение европейской безопасности должно быть императивом для европейских членов НАТО. В рамках этого Европа должна предоставить подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи Украине", — добавил Хегсет.

Напомним, 12 февраля в Брюсселе стартовала встреча в формате "Рамштайн". По прибытии в штаб-квартиру НАТО Хегсет сделал заявление.

Ранее Хегсет отметил, что США не будут отправлять в Украину свои войска.