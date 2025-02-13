Очільник Пентагону Піт Гегсет зробив дивну заяву щодо війни в Україні

Піт Гегсет. Фото: скриншот

Очільник Пентагона Піт Гегсет зробив дуже дивну заяву про війну в Україні. За його словами, російський диктатор Володимир Путін окупував Крим у 2014 році, але з 2016 по 2020 рік війни Росії проти України нібито не було.

Про це Гегсет заявив на пресконференції у четвер, 13 лютого.

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Війни за президентства Трампа не було

Очільник Пентагона Піт Гегсет зробив дуже дивну заяву про війну в Україні. За його словами, варто звернути увагу, що Путін атакував Крим у 2014 році. Натомість під час першої президентської каденції Трампа (з 2016 по 2020 рік) війни не було.

"Він вторгся до Криму у 2014 році, а не під час президентства Дональда Трампа", — зазначив Гегсет.

Гегсет також додав, що коли Путін здійснив повномасштабну агресію проти України, очільником Білого дому був не Трамп.

Раніше Гегсет зробив заяву щодо переговорів. За його словами, Росія та Україна не отримають того, чого хочуть.

Також Гегсет наголосив, що вступ України до НАТО та повернення до кордонів 2014 року нереалістичні.