Глава Пентагону запевнив, що США не зраджують Україну

Міністр оборони США Піт Хегсет. Фото: REUTERS/Yves Herman

Міністр оборони США Піт Гегсет під час виступу в Брюсселі заявив, що намір США сприяти мирним переговорам із Росією не є зрадою України. Він наголосив, що міжнародна спільнота, включно з Вашингтоном, продовжує інвестувати у встановлення миру дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє The Guardian.

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Коментуючи позицію американської адміністрації, Гегсет зазначив, що нинішня російська агресія, попри всі виклики, призвела до "перезавантаження" НАТО, що зміцнило Альянс.

"Саме тому президент Трамп закликав до збільшення оборонних видатків у всьому світі для НАТО і щоб європейські країни визнали, що це нагальна і реальна загроза для континенту. Ця агресія має стати тривожним дзвінком. Американці є активною частиною цього альянсу, як і ми, і буде продовжувати нею бути. Але коли йдеться про витрати на оборону — навіть 2% ВВП недостатньо, 3-4% і врешті-решт, як сказав президент Трамп, 5% оборонних витрат. Надзвичайно важливим має бути усвідомлення того, що існує російська військова машина, яка намагається захопити все більше і більше територій в Україні. І протистояти цьому — прямий європейський обов’язок", — сказав Піт Гегсет.

Крім того, глава Пентагону заявив, що Дональд Трамп нібито є найкращим переговорником і може досягти миру.

"Моя роль, як представника США, полягає в тому, щоб реалістично говорити про перебіг цього конфлікту. Я думаю — ви бачили вчора у президента Трампа, який сам є найкращим переговорником в світі, і він об’єднав дві сторони, щоб спробувати досягти миру шляхом переговорів чого прагнуть усі. Я з нетерпінням чекаю на сьогоднішню міністерську зустріч з нашими союзниками з НАТО", — висловився Гегсет.

Нагадаємо, WSJ оприлюднив статтю, де йшлося про наміри Китаю організувати зустріч Доналда Трампа із Володимиром Путіним без участі України.

Тим часом політики та експосадовці США різко розкритикували переговори Трампа з Путіним.