Китай пропонував команді Трампа зустріч з Путіним без Зеленського, — ЗМІ

Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: flickr

Посадовці з Китаю пропонували команді президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа організувати зустріч з російським очільником Володимиром Путіним. Водночас це б відбулося без участі Президента України Володимира Зеленського.

Про це пише The Wall Street Journal у четвер, 13 лютого.

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За словами співрозмовників видання, китайські посадовці в останні тижні через посередників пропонували Трампу провести саміт між ним та Путіним та "посприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир'я".

Водночас зустріч, за пропозицією КНР, мала відбутися без участі Президента України Володимира Зеленського.

Але в США та Європі цю пропозицію сприйняли скептично через занепокоєння щодо більш тісних зв'язків між Китаєм та Росією. На запит The Wall Street Journal у Білому домі відмовилися підтвердити отримання такої пропозиції. Але співрозмовник з адміністрації Трампа США назвав її "зовсім не життєздатною".

Водночас речник посольства Китаю у Вашингтоні відповів, що йому нічого не відомо про це та він сподівається, що "сторони працюватимуть над деескалацією і прагнутимуть до політичного врегулювання".

Також співрозмовники видання зазначили, що президент Китаю Сі Цзіньпін "не хоче, аби будь-яка допомога у припиненні війни ставила під загрозу тісні відносини з Росією".

Нагадаємо, вчора Трамп провів телефонну розмову з Путіним щодо війни в Україні.

За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, розмова тривала півтори години та російський очільник запросив Трампа до Москви.

Крім того, Трамп заявив, що домовився з Путіним розпочати переговори про завершення війни в Україні.