Китай предлагал команде Трампа встречу с Путиным без Зеленского, — СМИ

Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: flickr

Чиновники из Китая предлагали команде президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа организовать встречу с российским главой Владимиром Путиным. В то же время это бы произошло без участия Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет The Wall Street Journal в четверг, 13 февраля.

Читайте также:

Встреча Трампа и Путина

По словам собеседников издания, китайские чиновники в последние недели через посредников предлагали Трампу провести саммит между ним и Путиным и "поспособствовать миротворческим усилиям после возможного перемирия".

В то же время встреча, по предложению КНР, должна была состояться без участия Президента Украины Владимира Зеленского.

Но в США и Европе это предложение восприняли скептически из-за беспокойства относительно более тесных связей между Китаем и Россией. На запрос The Wall Street Journal в Белом доме отказались подтвердить получение такого предложения. Но собеседник из администрации Трампа США назвал его "совсем не жизнеспособным".

В то же время представитель посольства Китая в Вашингтоне ответил, что ему ничего не известно об этом и он надеется, что "стороны будут работать над деэскалацией и стремиться к политическому урегулированию".

Также собеседники издания отметили, что президент Китая Си Цзиньпин "не хочет, чтобы любая помощь в прекращении войны ставила под угрозу тесные отношения с Россией".

Напомним, вчера Трамп провел телефонный разговор с Путиным по войне в Украине.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор длился полтора часа и российский глава пригласил Трампа в Москву.

Кроме того, Трамп заявил, что договорился с Путиным начать переговоры о завершении войны в Украине.