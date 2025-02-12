Трамп і Путін домовилися розпочати переговори — деталі

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що провів переговори про мир з російським диктатором Володимиром Путіним. Він додав, що тепер має намір зателефонувати президенту Володимиру Зеленському, щоб проінформувати про зміст розмови.

Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social у середу, 12 лютого.

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Трамп зателефонує Зеленському

"Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про нашу розмову, що я і зроблю прямо зараз", — повідомив Трамп.

Також, за словами Трампа, він попросив Державного секретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з національної безпеки Майкла Волтца і посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа очолити переговори. Він також наголосив, що не сумнівається в успіху цих переговорів.

"Мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби я був президентом, але вона сталася, тому вона має закінчитися", — наголосив очільник Білого дому.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський хоче обговорити з Трампом корисні копалини на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадуємо, що Трамп підтвердив телефонну розмову з російським диктатором Путіним.