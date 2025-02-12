Трамп и Путин договорились начать переговоры — детали

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что провел переговоры о мире с российским диктатором Владимиром Путиным. Он добавил, что теперь намерен позвонить президенту Владимиру Зеленскому, чтобы проинформировать о содержании разговора.

Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social в среду, 12 февраля.

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Трамп позвонит Зеленскому

"Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о нашем разговоре, что я и сделаю прямо сейчас", — сообщил Трамп.

Также, по словам Трампа, он попросил Государственного секретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Волтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры. Он также подчеркнул, что не сомневается в успехе этих переговоров.

"Миллионы людей погибли в войне, которая не состоялась бы, если бы я был президентом, но она произошла, поэтому она должна закончиться", — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее мы сообщали, что Зеленский хочет обсудить с Трампом полезные ископаемые на временно оккупированных территориях Украины.

Напоминаем, что Трамп подтвердил телефонный разговор с российским диктатором Путиным.