Трамп и Путин договорились начать переговоры — детали
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что провел переговоры о мире с российским диктатором Владимиром Путиным. Он добавил, что теперь намерен позвонить президенту Владимиру Зеленскому, чтобы проинформировать о содержании разговора.
Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social в среду, 12 февраля.
Трамп позвонит Зеленскому
"Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о нашем разговоре, что я и сделаю прямо сейчас", — сообщил Трамп.
Также, по словам Трампа, он попросил Государственного секретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Волтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры. Он также подчеркнул, что не сомневается в успехе этих переговоров.
"Миллионы людей погибли в войне, которая не состоялась бы, если бы я был президентом, но она произошла, поэтому она должна закончиться", — подчеркнул глава Белого дома.
Ранее мы сообщали, что Зеленский хочет обсудить с Трампом полезные ископаемые на временно оккупированных территориях Украины.
Напоминаем, что Трамп подтвердил телефонный разговор с российским диктатором Путиным.
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