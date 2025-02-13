У Кремлі "п'ють горілку з пляшки" — у США відреагували на розмову Трампа та Путіна

Експосадовець Білого дому Джон Болтон. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у середу, 12 лютого, провів телефонну розмову з російським очільником Володимиром Путіним. Експосадовець Білого дому Джон Болтон вважає, що після цього у Кремлі "п’ють горілку прямо з пляшки".

Про це він заявив в ефірі CNN.

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"Ну, гадаю Путін не міг би бути щасливішим. Скажу вам, у Кремлі сьогодні п'ють горілку просто з пляшки. Це був чудовий день для Москви", — сказав Болтон.

Також, на його думку, роль Тулсі Габбард як директора розвідки США зашкодить безпеці країни. Він вважає, що тепер союзники будуть двічі думати, перш ніж ділитися розвідданими.

"Це погіршить нашу здатність здобувати довіру у світі. Це була одна з його найгірших номінацій, без сумніву", — додав експосадовець Білого дому.

Раніше Болтон попереджав, що єдина стратегія Трампа щодо війни в Україні — "поступки Путіну".

Нагадаємо, під час вчорашньої півторагодинної телефонної розмови Трамп та Путін обговорили війну в Україні.

Згодом американський президент зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському. За його словами, було обговорено дипломатичні, військові та економічні нюанси.