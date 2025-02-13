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Экс-чиновник Белого дома остро отреагировал на разговор с Путиным

13 февраля 2025 09:16
Евгения Брюховецкая - редактор
В Кремле "пьют водку из бутылки" - в США отреагировали на разговор Трампа и Путина
Экс-чиновник Белого дома Джон Болтон. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Дональд Трамп в среду, 12 февраля, провел телефонный разговор с российским главой Владимиром Путиным. Экс-чиновник Белого дома Джон Болтон считает, что после этого в Кремле "пьют водку прямо из бутылки".

Об этом он заявил в эфире CNN.

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"Ну, думаю Путин не мог бы быть счастливее. Скажу вам, в Кремле сегодня пьют водку прямо из бутылки. Это был замечательный день для Москвы", — сказал Болтон.

Также, по его мнению, роль Тулси Габбард как директора разведки США повредит безопасности страны. Он считает, что теперь союзники будут дважды думать, прежде чем делиться разведданными.

"Это ухудшит нашу способность завоевывать доверие в мире. Это была одна из его худших номинаций, без сомнения", — добавил экс-чиновник Белого дома.

Ранее Болтон предупреждал, что единственная стратегия Трампа по войне в Украине — "уступки Путину".

Напомним, во время вчерашнего полуторачасового телефонного разговора Трамп и Путин обсудили войну в Украине.

Впоследствии американский президент позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По его словам, были обсуждены дипломатические, военные и экономические нюансы.

США владимир путин Дональд Трамп Белый дом война в Украине
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