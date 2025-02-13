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Трамп про Україну в мирному процесі — чи вважає рівноправною

13 лютого 2025 01:19
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп заявив, що Україні доведеться укласти мирний план
Термінова новина
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент США Дональд Трамп відповідаючи на запитання, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирних переговорів, заявив, що країні доведеться укласти мир. Тим часом у західних ЗМІ вважають, що Трамп вирішив розробити мирний план безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним, а президента України Володимира Зеленського лише як другорядну думку.

Про це повідомляє Telegram "Donald Trump українською" та видання Politico.

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