Трамп заявив, що Україні доведеться укласти мирний план

Трамп про Україну в мирному процесі — чи вважає рівноправною
13 лютого 2025 01:19
Термінова новина
Президент США Дональд Трамп відповідаючи на запитання, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирних переговорів, заявив, що країні доведеться укласти мир. Тим часом у західних ЗМІ вважають, що Трамп вирішив розробити мирний план безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним, а президента України Володимира Зеленського лише як другорядну думку.
Про це повідомляє Telegram "Donald Trump українською" та видання Politico.
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