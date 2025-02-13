Трамп заявил, что Украине придется заключить мирный план

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Президент США Дональд Трамп отвечая на вопрос, считает ли он Украину равноправным участником мирных переговоров, заявил, что стране придется заключить мир. Между тем в западных СМИ считают, что Трамп решил разработать мирный план непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным, а президента Украины Владимира Зеленского лишь как второстепенное мнение. —

Об этом сообщает Telegram "Donald Trump на украинском" и издание Politico.

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