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Трамп об Украине в мирном процессе — считает ли равноправной

13 февраля 2025 01:19
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп заявил, что Украине придется заключить мирный план
Срочная новость
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент США Дональд Трамп отвечая на вопрос, считает ли он Украину равноправным участником мирных переговоров, заявил, что стране придется заключить мир. Между тем в западных СМИ считают, что Трамп решил разработать мирный план непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным, а президента Украины Владимира Зеленского лишь как второстепенное мнение. —

Об этом сообщает Telegram "Donald Trump на украинском" и издание Politico.

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