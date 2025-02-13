Трамп заявив, що в Україні в недалекому майбутньому можливе припинення вогню

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Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню в Україні можливе "в недалекому майбутньому". При цьому він зазначив, що Києву навряд чи вдасться повернути всі території, які були до 2014 року.

Про це повідомляє Telegram "Donald Trump українською".

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Крім заяви про припинення вогню, Трамп погодився з думкою міністра оборони США Пітом Хегсетом, який заявив, що Україна не зможе повернути окуповані території і вступити в НАТО. При цьому, Штати нададуть допомогу Києву, оскільки хочуть, щоб країна була забезпечена.

Також він президент США заявив, що "в якийсь момент" в Україні все одно відбудуться вибори.

Нагадаємо, що в середу Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої вони обговорили війну війну в Україні. Пізніше, Трамп зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському, зазначивши, що глава нашої держави хоче досягнення миру.

Незабаром глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що президенти України і США домовилися про негайний початок роботи команд щодо завершення війни.