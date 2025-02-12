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Єрмак повідомив подробиці розмови Трампа і Зеленського

12 лютого 2025 22:35
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Глава ОП Андрій Єрмак повідомив подробиці розмови Трампа і Зеленського
Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський та очільник Білого дому Дональд Трамп домовились про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни. Вони мали гарну і конкретну розмову.

Про це голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів в ефірі національного телемарафону у середу, 12 лютого.

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"Президент Трамп проінформував про свою розмову з Путіним. Він говорив про те, що налаштований зробити все для того, щоби війна Росії проти України закінчилася. Він ставив питання президенту, говорив про свою позицію", — розповів Єрмак.

Єрмак додав, що президенти домовилися про негайний початок роботи команд. Він також нагадав, що сам Трамп заявив про це на своїй сторінці в Х. 

"Я думаю, що після Мюнхена вже почнеться такий процес, як говориться, щоденної роботи", — зазначив Єрмак.

Раніше ми повідомляли, Президент України Володимир Зеленський розповів деталі своєї розмови з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За його словами, було обговорено багато нюансів.

Нагадаємо, 12 лютого Зеленський та Трамп обговорили можливості досягти миру в Україні.

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