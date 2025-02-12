Глава ОП Андрей Ермак сообщил подробности разговора Трампа и Зеленского

Андрей Ермак. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп договорились о немедленном начале работы команд по окончании войны. Они имели хорошую и конкретную беседу.

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал в эфире национального телемарафона в среду, 12 февраля.

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"Президент Трамп проинформировал о своем разговоре с Путиным. Он говорил о том, что настроен сделать все для того, чтобы война России против Украины закончилась. Он задавал вопросы президенту, говорил о своей позиции", — рассказал Ермак.

Ермак добавил, что президенты договорились о немедленном начале работы команд. Он также напомнил, что сам Трамп заявил об этом на своей странице в Х.

"Я думаю, что после Мюнхена уже начнется такой процесс, как говорится, ежедневной работы", — отметил Ермак.

Ранее мы сообщали, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали своего разговора с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По его словам, было обсуждено много нюансов.

Напомним, 12 февраля Зеленский и Трамп обсудили возможности достичь мира в Украине.