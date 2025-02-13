Трамп назвав членство України в НАТО непрактичним і вважає це малоймовірним

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає членство України в НАТО непрактичним. При цьому він виступає за те, щоб наша країна продовжувала отримувати допомогу.

Про це повідомляє журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у соцмережі Х, посилаючись на виступ Трампа перед пресою.

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"Я згоден із цим. Я не думаю, що це практично", — сказав Трамп про зняття питання членства України в НАТО з порядку денного.

Він також зазначив, що знає про те, що глава Пентагону Піт Хегсет зробив у середу заяву про те, що він вважає це питання малоймовірним або непрактичним.

"Я думав, що, ймовірно, це правда", — заявив Трамп.

Водночас він зазначив, що США, як і раніше, відправлятимуть допомогу Україні, оскільки Штати хочуть, "щоб країна була забезпечена".

Нагадаємо, у середу президент США підтвердив, що він провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили війну в Україні.

Крім того, Трамп провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави ОП Андрія Єрмака, сторони домовилися про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни.