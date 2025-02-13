Трамп назвал членство Украины в НАТО непрактичным и считает это маловероятным

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО непрактичным. При этом он выступает за то, чтобы наша страна продолжала получать помощь.

Об этом сообщает журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х, ссылаясь на выступление Трампа перед прессой.

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"Я согласен с этим. Я не думаю, что это практично", — сказал Трамп о снятии вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня.

Он также отметил, что знает о том, что глава Пентагона Пит Хегсет сделал в среду заявление о том, что он считает этот вопрос маловероятным или непрактичным.

"Я думал, что, вероятно, это правда", — заявил Трамп.

При этом он отметил, что США по-прежнему будут отправлять помощь Украине, поскольку Штаты хотят, "чтобы страна была обеспечена".

Напомним, в среду президент США подтвердил, что он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В частности, они обсудили войну в Украине.

Кроме того, Трамп провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы ОП Андрея Ермака, стороны договорились о немедленном начале работы команд по окончанию войны.