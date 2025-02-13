Глава Пентагона заверил, что США не предают Украину

Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Yves Herman

Министр обороны США Пит Хегсет во время выступления в Брюсселе заявил, что намерение США способствовать мирным переговорам с Россией не является предательством Украины. Он подчеркнул, что международное сообщество, включая Вашингтон, продолжает инвестировать в установление мира дипломатическим путем.

Об этом сообщает The Guardian.

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Комментируя позицию американской администрации, Хегсет отметил, что нынешняя российская агрессия, несмотря на все вызовы, привела к "перезагрузке" НАТО, что укрепило Альянс.

"Именно поэтому президент Трамп призвал к увеличению оборонных расходов во всем мире для НАТО и чтобы европейские страны признали, что это насущная и реальная угроза для континента. Эта агрессия должна стать тревожным звонком. Американцы являются активной частью этого альянса, как и мы, и будут продолжать ею быть. Но когда речь идет о расходах на оборону — даже 2% ВВП недостаточно, 3-4% и в конце концов, как сказал президент Трамп, 5% оборонных расходов. Чрезвычайно важным должно быть осознание того, что существует российская военная машина, которая пытается захватить все больше и больше территорий в Украине. И противостоять этому — прямая европейская обязанность", — сказал Пит Хегсет.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что Дональд Трамп якобы является лучшим переговорщиком и может достичь мира.

"Моя роль, как представителя США, заключается в том, чтобы реалистично говорить о ходе этого конфликта. Я думаю — вы видели вчера у президента Трампа, который сам является лучшим переговорщиком в мире, и он объединил две стороны, чтобы попытаться достичь мира путем переговоров чего хотят все. Я с нетерпением жду сегодняшнюю министерскую встречу с нашими союзниками по НАТО", — высказался Хегсет.

Напомним, WSJ обнародовал статью, где говорилось о намерениях Китая организовать встречу Доналда Трампа с Владимиром Путиным без участия Украины.

Между тем политики и экс-чиновники США резко раскритиковали переговоры Трампа с Путиным.