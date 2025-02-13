Глава Пентагона заверил, что США не предают Украину

В Пентагоне заявили, что Украину не предадут — что планируют США
Министр обороны США Пит Хегсет во время выступления в Брюсселе заявил, что намерение США способствовать мирным переговорам с Россией не является предательством Украины. Он подчеркнул, что международное сообщество, включая Вашингтон, продолжает инвестировать в установление мира дипломатическим путем.
Об этом сообщает The Guardian.
Пит Хегсет заявил, что Украину не предадут
Комментируя позицию американской администрации, Хегсет отметил, что нынешняя российская агрессия, несмотря на все вызовы, привела к "перезагрузке" НАТО, что укрепило Альянс.
"Именно поэтому президент Трамп призвал к увеличению оборонных расходов во всем мире для НАТО и чтобы европейские страны признали, что это насущная и реальная угроза для континента. Эта агрессия должна стать тревожным звонком. Американцы являются активной частью этого альянса, как и мы, и будут продолжать ею быть. Но когда речь идет о расходах на оборону — даже 2% ВВП недостаточно, 3-4% и в конце концов, как сказал президент Трамп, 5% оборонных расходов. Чрезвычайно важным должно быть осознание того, что существует российская военная машина, которая пытается захватить все больше и больше территорий в Украине. И противостоять этому — прямая европейская обязанность", — сказал Пит Хегсет.
Кроме того, глава Пентагона заявил, что Дональд Трамп якобы является лучшим переговорщиком и может достичь мира.
"Моя роль, как представителя США, заключается в том, чтобы реалистично говорить о ходе этого конфликта. Я думаю — вы видели вчера у президента Трампа, который сам является лучшим переговорщиком в мире, и он объединил две стороны, чтобы попытаться достичь мира путем переговоров чего хотят все. Я с нетерпением жду сегодняшнюю министерскую встречу с нашими союзниками по НАТО", — высказался Хегсет.
Напомним, WSJ обнародовал статью, где говорилось о намерениях Китая организовать встречу Доналда Трампа с Владимиром Путиным без участия Украины.
Между тем политики и экс-чиновники США резко раскритиковали переговоры Трампа с Путиным.
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