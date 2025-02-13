Глава Пентагона Пит Хэгсет сделал странное заявление о войне в Украине

Пит Хэгсет. Фото: скриншот

Глава Пентагона Пит Гегсет сделал очень странное заявление о войне в Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин оккупировал Крым в 2014 году, но с 2016 по 2020 год войны России против Украины якобы не было.

Об этом Гегсет заявил на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.

Читайте также:

Войны при президентстве Трампа не было

Глава Пентагона Пит Гегсет сделал очень странное заявление о войне в Украине. По его словам, стоит обратить внимание, что Путин атаковал Крым в 2014 году. Зато во время первой президентской каденции Трампа (2016 по 2020 год) войны не было.

"Он вторгся в Крым в 2014 году, а не во время президентства Дональда Трампа", — отметил Гегсет.

Гегсет также добавил, что когда Путин совершил полномасштабную агрессию против Украины, главой Белого дома был не Трамп.

Ранее Гегсет сделал заявление относительно переговоров. По его словам, Россия и Украина не получат того, чего хотят.

Также Гегсет отметил, что вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года нереалистичны.