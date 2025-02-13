Росія та Україна не отримають того, чого хочуть у переговорах — заява Гегсета

Глава Пентагону наголосив, що РФ та Україна не отримають бажаного
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет зробив заяву щодо переговорів. За його словами, Росія та Україна не отримають того, чого хочуть.
Про це Піт Гегсет заявив на пресконференції у четвер, 13 лютого.
Що заявили в Пентагоні
"Те, що Україна не повернеться у кордони 2014 року, — не поступка Путіну, а реальний стан справ", — заявив Гегсет.
Водночас він зазначив, що для початку перемовин щодо завершення війни не потрібні поступки від Росії.
"Питання подальшої допомоги Україні, зокрема її можливе скорочення чи розширення, можуть бути включені в переговори щодо врегулювання", — наголосив він.
Гегсет додав, що усі перемовини щодо врегулювання війни вестимуться як із Путіним, так із Зеленським.
Нагадаємо, Гегсет заявив, що підтримка мирних переговорів із Росією не є зрадою України. Він підкреслив, що міжнародна спільнота продовжує працювати над досягненням миру.
Раніше Гегсет наголосив, що вступ України до НАТО та повернення до кордонів 2014 року нереалістичні.
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