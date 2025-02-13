Росія та Україна не отримають того, чого хочуть у переговорах — заява Гегсета

Піт Гегсет. Фото: скриншот

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет зробив заяву щодо переговорів. За його словами, Росія та Україна не отримають того, чого хочуть.

Про це Піт Гегсет заявив на пресконференції у четвер, 13 лютого.

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"Те, що Україна не повернеться у кордони 2014 року, — не поступка Путіну, а реальний стан справ", — заявив Гегсет.

Водночас він зазначив, що для початку перемовин щодо завершення війни не потрібні поступки від Росії.

"Питання подальшої допомоги Україні, зокрема її можливе скорочення чи розширення, можуть бути включені в переговори щодо врегулювання", — наголосив він.

Гегсет додав, що усі перемовини щодо врегулювання війни вестимуться як із Путіним, так із Зеленським.

Нагадаємо, Гегсет заявив, що підтримка мирних переговорів із Росією не є зрадою України. Він підкреслив, що міжнародна спільнота продовжує працювати над досягненням миру.

Раніше Гегсет наголосив, що вступ України до НАТО та повернення до кордонів 2014 року нереалістичні.