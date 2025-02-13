Россия и Украина не получат того, чего хотят в переговорах — заявление Хегсета

Пит Хегсет. Фото: скриншот

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет сделал заявление относительно переговоров. По его словам, Россия и Украина не получат того, чего хотят.

Об этом Пит Хегсет заявил на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.

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"То, что Украина не вернется в границы 2014 года, — не уступка Путину, а реальное положение дел", — заявил Хегсет.

В то же время он отметил, что для начала переговоров по завершению войны не нужны уступки от России.

"Вопрос дальнейшей помощи Украине, в частности ее возможное сокращение или расширение, могут быть включены в переговоры по урегулированию", — подчеркнул он.

Хегсет добавил, что все переговоры по урегулированию войны будут вестись как с Путиным, так и с Зеленским.

Напомним, Хегсет заявил, что поддержка мирных переговоров с Россией не является предательством Украины. Он подчеркнул, что международное сообщество продолжает работать над достижением мира.

Ранее Хегсет отметил, что вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года нереалистично.