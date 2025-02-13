Зеленский провел разговор с премьером Польши Туском — что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В частности, они обсудили возможные переговоры с Россией.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 13 февраля.

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Разговор Зеленского с Туском

Стороны обсудили условия, необходимые для обеспечения устойчивого и настоящего мира в Украине. Они пришли к выводу, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не могут начаться без согласованной позиции Украины, Европы и США.

Зеленский рассказал Туску о своем разговоре с лидером США Дональдом Трампом. Они прокомментировали ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов.

"Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров. Другой важной гарантией являются серьезные инвестиции в украинскую оборонную промышленность", — отметил украинский лидер.

Глава государства предостерег мировых лидеров от доверия словам российского диктатора о его готовности завершить войну.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 14 февраля Зеленский проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Рютте в Мюнхене.

Также министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что для достижения мира Штаты ведут переговоры как с Зеленским, так и с Путиным.