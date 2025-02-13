Марк Рютте проведе переговори з Володимиром Зеленським у Мюнхені

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: скриншот

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте проведе переговори з українським лідером Володимиром Зеленським. Це відбудеться завтра, 14 лютого, у Мюнхені.

Про це Марк Рютте сказав на пресконференції у четвер, 13 лютого.

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Переговори Рютте із Зеленським

"Перш за все, перший, кому президент Трамп зателефонував після розмови з Путіним, був президент Зеленський. Вони розмовляли годину. Завтра президент Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом Венсом. Я завтра матиму переговори із Зеленським у Мюнхені", — наголосив Рютте.

За його словами, вони тісно координують дії між США та Україною, а також з європейськими союзниками.

Нагадаємо, Рютте зазначив, що Україні не було обіцяно вступ до НАТО в результаті мирних переговорів із Росією.

Також Рютте підкреслив, що він не дозволить укладення нових Мінських угод стосовно війни в Україні.