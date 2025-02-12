Рютте заявив, що НАТО не дозволить повторення Мінських угод

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: скриншот з відео

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що не допустить нових Мінських угод щодо війни в Україні. За його словами, для початку перемовин Київ має опинитися в найкращій можливій позиції.

Про це Марк Рютте сказав на засіданні Контактної групи з питань оборони України у середу, 12 лютого.

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Рютте зазначив, що адміністрація Президента США Дональда Трампа підтримує позицію НАТО в питанні встановлення міцного миру в Україні після завершення бойових дій.

За його словами, наразі Альянс проводить активні консультації з командою президента США. Рютте наголосив, що розмови є "дуже хорошими".

"Є збіг поглядів, що ми маємо переконатися, по-перше, що Україна опиниться в найкращій можливій позиції для початку перемовин, і, по-друге, переконатися, що, незалежно від того, що вийде з цих перемовин, ми маємо бути впевненими і гарантувати, що те, що вийде з цього, буде міцним. Так що жодних повторень того, що ми мали з Мінськими угодами", — додав він.

Нагадаємо, глава Пентагону Піт Гегсет висловився щодо перспективи відновлення кордонів України на 2014 рік та вступу до НАТО, зазначивши, що ці сценарії є малоймовірними.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не зможе стати членом НАТО найближчим часом.