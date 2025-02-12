Рютте заявил, что НАТО не позволит повторения Минских соглашений

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: скриншот из видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что не допустит новых Минских соглашений по войне в Украине. По его словам, для начала переговоров Киев должен оказаться в наилучшей возможной позиции.

Об этом Марк Рютте сказал на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду, 12 февраля.

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Рютте отметил, что администрация Президента США Дональда Трампа поддерживает позицию НАТО в вопросе установления прочного мира в Украине после завершения боевых действий.

По его словам, сейчас Альянс проводит активные консультации с командой президента США. Рютте подчеркнул, что разговоры являются "очень хорошими".

"Есть совпадение взглядов, что мы должны убедиться, во-первых, что Украина окажется в наилучшей возможной позиции для начала переговоров, и, во-вторых, убедиться, что независимо от того, что выйдет из этих переговоров, мы должны быть уверены и гарантировать, что то, что выйдет из этого, будет прочным. Так что никаких повторений того, что мы имели с Минскими соглашениями", — добавил он.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет высказался относительно перспективы восстановления границ Украины на 2014 год и вступления в НАТО, отметив, что эти сценарии маловероятны.

Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее время.