Вступ України до НАТО — Шольц заявив, що найближчим часом це неможливо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Karina Hessland

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна найближчим часом не зможе стати членом НАТО. Причиною він назвав відмову Сполучених Штатів Америки від цього кроку.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Шольц висловив сподівання, що після приходу Дональда Трампа до влади в США мирні переговори між Росією та Україною можуть бути відновлені.

"Було б дуже добре, якби ця війна закінчилася", — наголосив він.

Депутат Бундестагу Фрідріх Мерц заявив, що НАТО не приймає нових членів, які перебувають у стані війни. За його словами, це ускладнює процес вступу України до Альянсу.

Мерц висловив підтримку наданню Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, що сприятиме посиленню безпеки країни.

Нагадаємо, Росія вдосконалює безпілотники та РЕБ, застосовуючи досвід війни з Україною для гібридних операцій проти НАТО.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр зустрівся з очільником Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне.