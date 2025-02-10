Вступление Украины в НАТО — Шольц заявил, что в ближайшее время это невозможно

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Karina Hessland

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина в ближайшее время не сможет стать членом НАТО. Причиной он назвал отказ Соединенных Штатов Америки от этого шага.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Шольц выразил надежду, что после прихода Дональда Трампа к власти в США мирные переговоры между Россией и Украиной могут быть возобновлены.

"Было бы очень хорошо, если бы эта война закончилась", — подчеркнул он.

Депутат Бундестага Фридрих Мерц заявил, что НАТО не принимает новых членов, которые находятся в состоянии войны. По его словам, это усложняет процесс вступления Украины в Альянс.

Мерц выразил поддержку предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, что будет способствовать усилению безопасности страны.

Напомним, Россия совершенствует беспилотники и РЭБ, применяя опыт войны с Украиной для гибридных операций против НАТО.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с главой Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.