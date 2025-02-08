Зустріч Сирського з головою ВК НАТО — про що йшлося

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Фото: Telegram/Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України зустрівся з головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Посадовець прибув з візитом в Україну.

Про це Олександр Сирський написав у Telegram в суботу, 8 лютого.

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Зустріч Сирського з Каво Драгоне

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ, він привітав Джузеппе Каво Драгоне з призначенням на найвищу військову посаду в НАТО. Сирський також подякував Альянсу за військову допомогу й підтримку.

"Поінформував адмірала Драгоне про поточні потреби Сил оборони України в озброєнні і військовій техніці та про ситуацію на лінії бойового зіткнення, яка залишається складною", — зазначив Сирський.

Повідомлення Олександра Сирського. Фото: скриншот

Також йшлося про реформу в українській армії. Зараз військо переводять на корпусну систему, аби підвищити ефективність управління.

Зустріч Олександра Сирського з адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Фото: Telegram/Олександр Сирський

Нагадаємо, наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого. Його очолить Велика Британія.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що Росія не виграє війну в Україні. За його словами, партнери повинні зробити для цього все можливе та посилити Україну.