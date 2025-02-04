Ядерна зброя для України — Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ в НАТО може затягнутись "на роки чи десятиліття". За його словами, у такому випадку Києву потрібно надати ядерну зброю та ракети для зупинки російської агресії.

Про це український лідер сказав в інтервʼю Пірсу Моргану.

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Глава держави наголосив, що у випадку довгого шляху до НАТО Україні потрібен захист протягом цього періоду.

"Який пакет підтримки, які ракети? Чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю", — зазначив він.

Зеленський припустив, що Захід може постачати Україні ракети для стримування Росії, але чи зможуть вони зупинити ядерні ракети — це вже риторичне питання.

"Тому зробімо так: поверніть нам ядерну зброю; віддайте нам ракетні комплекси; партнери, допоможіть нам профінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні", — додав глава держави.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не виграє війну. За його словами, Україні потрібно забезпечити найкраще можливе становище.

Водночас премʼєр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що "Україна втратить частину своїй території й не стане членом НАТО, а може, навіть і не приєднається до ЄС". Ця заява пролунала після протестів, в яких він підозрює українців.