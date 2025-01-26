Фіцо вважає, що Україна не зможе вступити в НАТО та ЄС

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Україна втратить частину своїй території й не стане членом НАТО, а може, навіть і не приєднається до ЄС. Таку думку висловив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який дуже обурений протестами у своїй країні та пов'язує їх з провокаціями українців, що є біженцями у Словаччині.

Фіцо дав на цю тему інтерв'ю словацькому радіо, повідомляє місцеве видання Aktuality.

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Словацький прем'єр переконаний, що після війни в Україну будуть введені західні війська, а сама Україна позбавиться можливості вступити до НАТО. Фіцо невдоволений заявами українських політиків, тому ставить під сумнів навіть вступ України до ЄС.

Фіцо підкреслив, що не збирається піти у відставку, незважаючи на масові протести проти його уряду. Він наполягає на тому, що зміна влади можлива лише шляхом парламентських виборів, та звинувачує організаторів протестів в дезінформації населення щодо позиції Словаччини стосовно членства в ЄС.

Прем'єр-міністр також зазначив, що значна частина учасників протестів складається з українських громадян, які виступають проти словацького уряду.

Нагадаємо, ввечері 23 січня у різних містах Словаччини почалися протести проти премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Люди висловлювали невдоволення його дружбою з російським диктатором Володимиром Путіним.

Такі акції протестів підтримав український президент Володимир Зеленський. Він заявив, що"Братислава — це не Москва. Словаччина — це Європа".