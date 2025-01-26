Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Без НАТО та ЄС — Фіцо зробив жорстку заяву про Україну arrow

Без НАТО та ЄС — Фіцо зробив жорстку заяву про Україну

26 січня 2025 01:37
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Фіцо вважає, що Україна не зможе вступити в НАТО та ЄС
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Україна втратить частину своїй території й не стане членом НАТО, а може, навіть і не приєднається до ЄС. Таку думку висловив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який дуже обурений протестами у своїй країні та пов'язує їх з провокаціями українців, що є біженцями у Словаччині. 

Фіцо дав на цю тему інтерв'ю словацькому радіо, повідомляє місцеве видання Aktuality.

Читайте також:

Що Фіцо заявив про Україну

Словацький прем'єр переконаний, що після війни в Україну будуть введені західні війська, а сама Україна позбавиться можливості вступити до НАТО. Фіцо невдоволений заявами українських політиків, тому ставить під сумнів навіть вступ України до ЄС. 

Фіцо підкреслив, що не збирається піти у відставку, незважаючи на масові протести проти його уряду. Він наполягає на тому, що зміна влади можлива лише шляхом парламентських виборів, та звинувачує організаторів протестів в дезінформації населення щодо позиції Словаччини стосовно членства в ЄС. 

Прем'єр-міністр також зазначив, що значна частина учасників протестів складається з українських громадян, які виступають проти словацького уряду.

Нагадаємо, ввечері 23 січня у різних містах Словаччини почалися протести проти премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Люди висловлювали невдоволення його дружбою з російським диктатором Володимиром Путіним.

Такі акції протестів підтримав український президент Володимир Зеленський. Він заявив, що"Братислава — це не Москва. Словаччина — це Європа". 

НАТО Словаччина Україна ЄС війна в Україні Роберт Фіцо

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:37 Без НАТО та ЄС — Фіцо зробив жорстку заяву про Україну

01:32 Хлопець поширював інтимні відео з колишньою — що вирішив суд

Термінова новина

00:57 У Харкові прогримів вибух — що відомо

00:39 Знищують і вдень і вночі — Сирський показав роботу дронів ЗСУ

00:30 Чому ТЦК може забрати військово-обліковий документ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Термінова новина

00:23 Тривога на Київщині та низці інших областей — яка небезпека

00:18 На Одещині лунають вибухи — що відомо

00:14 В Одесу повернулись моряки, що були у полоні єменських хуситів

00:02 Більше ніж у Трампа — джерело назвало зарплату Шевченка в УАФ

25 січня 2025

23:52 Всі армії Європи — Зеленський назвав ще одну гарантію безпеки

01:37 Без НАТО та ЄС — Фіцо зробив жорстку заяву про Україну

01:32 Хлопець поширював інтимні відео з колишньою — що вирішив суд

Термінова новина

00:57 У Харкові прогримів вибух — що відомо

00:39 Знищують і вдень і вночі — Сирський показав роботу дронів ЗСУ

00:30 Чому ТЦК може забрати військово-обліковий документ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Термінова новина

00:23 Тривога на Київщині та низці інших областей — яка небезпека

00:18 На Одещині лунають вибухи — що відомо

00:14 В Одесу повернулись моряки, що були у полоні єменських хуситів

00:02 Більше ніж у Трампа — джерело назвало зарплату Шевченка в УАФ

25 січня 2025

23:52 Всі армії Європи — Зеленський назвав ще одну гарантію безпеки

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку