Зеленський підтримав протести у Словаччині проти Фіцо

Зеленський підтримав протести у Словаччині проти уряду Фіцо
У п’ятницю ввечері, 23 січня, у різних містах Словаччини почалися акції протесту проти політики уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Організаторами протестів виступила ініціатива "Мир Україні" разом із опозиційними політичними партіями. На ці події відреагував Президент України Володимир Зеленський.
Реакцію Володимир Зеленський опублікував у соцмережі X.
Мітинги у Словаччині
Мітинги відбулися в багатьох містах країни, зокрема у Кошице, де участь взяли близько 15 тисяч людей. Загалом, за повідомленнями словацьких ЗМІ, на вулиці вийшли тисячі протестувальників. Поліція забезпечувала порядок і безпеку, закликаючи громадян дотримуватись інструкцій правоохоронців і поважати права інших.
Протести проти уряду Словаччини підтримали й в інших країнах Європи, зокрема у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.
Паралельно з акціями проти уряду в окремих містах Словаччини відбулися контракції під гаслом "Словаччина — не Україна". Проте ці заходи зібрали незначну кількість учасників. Наприклад, у Братиславі на таку акцію прийшло лише 40 осіб.
Реакція Володимира Зеленського на протести у Словаччині
Президент України Володимир Зеленський відреагував на протести у Словаччині. Він опублікував фото з протестів та підписав публікацію: "Братислава — це не Москва. Словаччина — це Європа".
Нагадаємо, словацький прем'єр Роберт Фіцо демонструє своє негативне ставлення до Володимира Зеленського. Так нещодавно він відхилив запрошення Володимира Зеленського до Києва, а також погрожував Україні після зупинки транзиту газу з Росії.
Раніше у Словаччині вже відбувалися акції протесту проти Фіцо. Громадяни висловили своє негативне ставлення до проросійського вектора політики партії.
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