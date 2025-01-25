Зеленский поддержал протесты в Словакии против Фицо

Протесты в Братиславе. Фото: X

В пятницу вечером, 23 января, в разных городах Словакии начались акции протеста против политики правительства премьер-министра Роберта Фицо. Организаторами протестов выступила инициатива "Мир Украине" вместе с оппозиционными политическими партиями. На эти события отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Реакцию Владимир Зеленский опубликовал в соцсети X.

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Митинги в Словакии

Митинги прошли во многих городах страны, в частности в Кошице, где участие приняли около 15 тысяч человек. В целом, по сообщениям словацких СМИ, на улицы вышли тысячи протестующих. Полиция обеспечивала порядок и безопасность, призывая граждан соблюдать инструкции правоохранителей и уважать права других.

Протесты против правительства Фицо. Фото: соцсеть X

Люди, которые вышли на протесты. Фото: соцсеть X

Протесты против правительства Словакии поддержали и в других странах Европы, в частности в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Параллельно с акциями против правительства в отдельных городах Словакии состоялись контракции под лозунгом "Словакия — не Украина". Однако эти мероприятия собрали незначительное количество участников. Например, в Братиславе на такую акцию пришло лишь 40 человек.

Реакция Владимира Зеленского на протесты в Словакии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на протесты в Словакии. Он опубликовал фото с протестов и подписал публикацию: "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа".

Публикация Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо демонстрирует свое негативное отношение к Владимиру Зеленскому. Так недавно он отклонил приглашение Владимира Зеленского в Киев, а также угрожал Украине после остановки транзита газа из России.

Ранее в Словакии уже проходили акции протеста против Фицо. Граждане выразили свое негативное отношение к пророссийскому вектору политики партии.