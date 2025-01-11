Мітинг у Словаччині 10 січня — люди вийшли про Роберта Фіцо

Мітинг у Словаччині. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

У столиці Словаччини, Братиславі, відбувся мітинг проти премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Наприкінці минулого року він їздив у Росію до диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє aktuality.sk.

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Мітинг у Братиславі

Відомо, що 10 січня на вулиці вийшло близько 15 000 осіб. Протест влаштували активісти руху "Мир Україні", які оголосили гасло "Словаччина – це Європа, досить Росії!".

Акція протесту в Словаччині. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Акція протесту в Словаччині. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Люди тримали плакати з написами, що Фіцо є колаборантом та російським агентом. Вони висловлювали невдоволення його дружбою з Путіним. Крім того, до мітингу долучилася й опозиційна партія "Демократи".

Акція протесту в Словаччині. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

На вулицях було чутно:

"Словаччина — це Європа";

"Досить з нас Фіцо";

"Ми не будемо мовчати";

"В єдності наша сила".

Нагадаємо, Фіцо заявив, що під час візиту до Москви він домовився з Путіним про постачання газу до Словаччини.

Також 3 січня у Братиславі уже був мітинг проти Фіцо. Люди вимагали європейський курс країни та висловлювали невдоволення через можливий вплив Росії.