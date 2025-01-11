Мітинг у Словаччині 10 січня — люди вийшли про Роберта Фіцо

У Словаччині люди вийшли на мітинг проти Роберта Фіцо — причина
У столиці Словаччини, Братиславі, відбувся мітинг проти премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Наприкінці минулого року він їздив у Росію до диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє aktuality.sk.
Мітинг у Братиславі
Відомо, що 10 січня на вулиці вийшло близько 15 000 осіб. Протест влаштували активісти руху "Мир Україні", які оголосили гасло "Словаччина – це Європа, досить Росії!".
Люди тримали плакати з написами, що Фіцо є колаборантом та російським агентом. Вони висловлювали невдоволення його дружбою з Путіним. Крім того, до мітингу долучилася й опозиційна партія "Демократи".
На вулицях було чутно:
- "Словаччина — це Європа";
- "Досить з нас Фіцо";
- "Ми не будемо мовчати";
- "В єдності наша сила".
Нагадаємо, Фіцо заявив, що під час візиту до Москви він домовився з Путіним про постачання газу до Словаччини.
Також 3 січня у Братиславі уже був мітинг проти Фіцо. Люди вимагали європейський курс країни та висловлювали невдоволення через можливий вплив Росії.
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