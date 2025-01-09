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Фіцо заявив, що домовився з Путіним за газ для Словаччини

9 січня 2025 10:25
Анастасія Постоєнко - Редактор
Фіцо забезпечив газопостачання для Словаччини після зустрічі з Путіним
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо тисне руку російському президенту Володимиру Путіну. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що під час свого візиту до Москви минулого місяця він домовився з Володимиром Путіним про постачання газу до країни. Ця заява була зроблена на тлі припинення транзиту російського газу через Україну на початку 2025 року.

Про це Роберт Фіцо повідомив у відеозверненні, яке опублікував на Facebook.

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У своєму відеозверненні на Facebook Фіцо заявив: "Мої поїздки до Москви і Брюсселя — це не про те, чи ми належимо до Сходу чи Заходу, а про те, чи буде у нас тепло і, чи буде у нас 500 мільйонів від транзиту. Мені потрібно було забезпечити мінімум газу для внутрішнього споживання Словаччини – і ми це зробили". Однак прем'єр не надав подробиць щодо домовленостей, а уряд поки не прокоментував ситуацію.

Крім того, Роберт Фіцо звинуватив Україну у припиненні транзиту, що, за його словами, завдало значної шкоди Словаччині. Він також пригрозив скоротити постачання електроенергії до України та зменшити підтримку українських біженців.

Як Словаччина постачатиме в країну російський газ

Попри припинення транзиту газу через Україну, постачання до Словаччини продовжуватиметься через Угорщину, яка отримує російський газ через трубопровід "Турецький потік". За словами Фіцо, це рішення врятувало країну від енергетичної кризи.

Фіцо також зазначив, що припинення транзиту газу з України обійшлося Європейському Союзу у 500 мільйонів євро через втрату плати за транзит та ще 1 мільярд євро через зростання цін на газ. Словацький прем'єр анонсував, що 8 січня він планує зустрітися з представниками Європейської комісії в Брюсселі для обговорення ситуації.

Нагадаємо, Роберт Фіцо погрожував скоротити Україні електропостачання після зупинки транзиту газу. Своєю чергою словацький енергооператор заявив, що Україна й надалі отримуватиме електроенергію, а заяви Фіцо є політизованими та грубо порушують законодавство. 

Також в Словаччині нещодавно пройшли мітинги проти проросійської політики Роберта Фіцо. 

володимир путін Угорщина Словаччина газопостачання Роберт Фіцо

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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