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Фицо заявил, что договорился с Путиным за газ для Словакии

9 января 2025 10:25
Анастасия Постоенко - Редактор
Фицо обеспечил газоснабжение для Словакии после встречи с Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жмет руку российскому президенту Владимиру Путину. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что во время своего визита в Москву в прошлом месяце он договорился с Владимиром Путиным о поставках газа в страну. Это заявление было сделано на фоне прекращения транзита российского газа через Украину в начале 2025 года.

Об этом Роберт Фицо сообщил в видеообращении, которое опубликовал на Facebook.

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В своем видеообращении на Facebook Фицо заявил: "Мои поездки в Москву и Брюссель — это не о том, принадлежим ли мы к Востоку или Западу, а о том, будет ли у нас тепло и, будет ли у нас 500 миллионов от транзита. Мне нужно было обеспечить минимум газа для внутреннего потребления Словакии – и мы это сделали". Однако премьер не предоставил подробностей относительно договоренностей, а правительство пока не прокомментировало ситуацию.

Кроме того, Роберт Фицо обвинил Украину в прекращении транзита, что, по его словам, нанесло значительный ущерб Словакии. Он также пригрозил сократить поставки электроэнергии в Украину и уменьшить поддержку украинских беженцев.

Он также пригрозил сократить поставки электроэнергии в Украину и уменьшить поддержку украинских беженцев.

Как Словакия будет поставлять в страну российский газ

Несмотря на прекращение транзита газа через Украину, поставки в Словакию будут продолжаться через Венгрию, которая получает российский газ через трубопровод "Турецкий поток". По словам Фицо, это решение спасло страну от энергетического кризиса.

Фицо также отметил, что прекращение транзита газа из Украины обошлось Европейскому Союзу в 500 миллионов евро из-за потери платы за транзит и еще 1 миллиард евро из-за роста цен на газ. Словацкий премьер анонсировал, что 8 января он планирует встретиться с представителями Европейской комиссии в Брюсселе для обсуждения ситуации.

Напомним, Роберт Фицо угрожал сократить Украине электроснабжение после остановки транзита газа. В свою очередь словацкий энергооператор заявил, что Украина и в дальнейшем будет получать электроэнергию, а заявления Фицо являются политизированными и грубо нарушают законодательство.

Таже в Словакии недавно прошли митинги против пророссийской политики Роберта Фицо.

владимир путин Венгрия Словакия газоснабжение Роберт Фицо

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