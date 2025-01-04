Масові протести у Словаччині проти політики прем’єра Фіцо

Протести у Словаччині. Фото: Aktuality

У п’ятницю, 3 січня, в столиці Словаччини кілька тисяч громадян вийшли на акцію протесту, спрямовану проти зовнішньої політики прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Головними темами протесту стали європейський курс країни та занепокоєння через можливий вплив Росії.

Про це повідомляє Aktuality.

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Близько чотирьох тисяч учасників отримали принти від художника Рудольфа Сікори з написами "зрада" та "ми — Європа". Протестувальники розмахували прапорами Словацької Республіки та Європейського Союзу, а також співали гімн ЄС, наголошуючи на важливості збереження європейського курсу.

Плакат протестувальників "Росія — це терористична країна". Фото: Aktuality

Люди скандують проти проросійської політики Фіцо. Фото: Aktuality

Одна з організаторів акції Віра Дубачова наголосила: "Ми теж Європа".

Ці слова викликали овації натовпу. Інший спікер, словак, який працює в Україні, додав: "Росія — держава, що воює".

Художник Рудольф Сікора закликав громадські організації об’єднатися з опозиційними політиками: "Це не про політизацію, це про боротьбу проти зла. Я благаю вас, опозиційні політики, об’єднайтеся".

Люсія Стассель, яка згадала події окупації 1968 року, заявила: "Я не дозволю цій країні потрапити під російський політичний вплив".

Протестувальниця тримає в руках плакат. Фото: Aktuality

Учасники протесту вигукували гасла: "Ми не російська ганчірка" та "Ми не Росія". Організатори заявили, що дії прем’єр-міністра ставлять країну під загрозу політичного впливу Кремля.

Протест завершився виконанням гімну Словацької Республіки у старій версії 1993 року.

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо прибував в Росію з візитом, що викликало бурхливу реакцію у суспільства, а словацька прокуратура навіть пообіцяла перевірити правомірність та законність такого вчинку.

Тим часом Роберт Фіцо почав погрожувати Україні відключенням електроенергії шляхом зупинки енергопостачання як відповідь на зупинку транзиту газу Україною. Крім того, він заявляв, що припинить надавати допомогу українським біженцям у Словаччині.