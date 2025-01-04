Массовые протесты в Словакии против политики премьера Фицо

Протесты в Словакии. Фото: Aktuality

В пятницу, 3 января, в столице Словакии несколько тысяч граждан вышли на акцию протеста, направленную против внешней политики премьер-министра Роберта Фицо. Главными темами протеста стали европейский курс страны и беспокойство из-за возможного влияния России.

Об этом сообщает Aktuality.

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Около четырех тысяч участников получили принты от художника Рудольфа Сикоры с надписями "зрада" и "мы — Европа". Протестующие размахивали флагами Словацкой Республики и Европейского Союза, а также пели гимн ЕС, подчеркивая важность сохранения европейского курса.

Плакат протестующих "Россия — это террористическая страна". Фото: Aktuality

Люди скандируют против пророссийской политики Фицо. Фото: Aktuality

Одна из организаторов акции, Вера Дубачева, подчеркнула: "Мы тоже Европа".

Эти слова вызвали бурные овации толпы. Другой спикер, словак, работающий в Украине, добавил: "Россия — воюющая держава".

Художник Рудольф Сикора призвал общественные организации объединиться с оппозиционными политиками: " Это не о политизации, это о борьбе против зла. Я умоляю вас, оппозиционные политики, объединитесь".

Люсия Стассель, которая вспомнила события оккупации 1968 года, заявила: "Я не позволю этой стране попасть под российское политическое влияние".

Протестующая держит в руках плакат. Фото: Aktuality

Участники протеста выкрикивали лозунги: "Мы не российская тряпка" и "Мы не Россия". Организаторы заявили, что действия премьер-министра ставят страну под угрозу политического влияния Кремля.

Протест завершился исполнением гимна Словацкой Республики в старой версии 1993 года.

Напомним, ранее Роберт Фицо прибывал в Россию с визитом, что вызвало бурную реакцию у общества, а словацкая прокуратура даже пообещала проверить правомерность и законность такого поступка.

Тем временем Роберт Фицо начал угрожать Украине отключением электроэнергии путем остановки энергоснабжения как ответ на остановку транзита газа Украиной. Кроме того, он заявлял, что прекратит оказывать помощь украинским беженцам в Словакии.