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Словацький електрооператор зробив заяву на тлі погроз Фіцо

4 січня 2025 12:45
Анастасія Постоєнко - Редактор
Україна збереже постачання електроенергії зі Словаччини
Електромережі. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Словацький оператор системи передачі електроенергії SEPS підтвердив готовність забезпечити постачання електроенергії до України відповідно до чинного контракту про аварійну допомогу. Таку заяву там зробили після скандальних погроз прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про припинення електропостачання в Україну.

Про це повідомляє iROZHLAS.

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У компанії також зазначили, що вона забезпечує стабільну транскордонну передачу електроенергії через високовольтні лінії в стандартному режимі.

Навесні 2024 року SEPS продовжила контракт на надзвичайну допомогу, дозволяючи постачати до 150 мегават електроенергії в українську систему.

За перші 11 місяців минулого року обсяг експорту електроенергії зі Словаччини в Україну досяг 2,43 терават-годин, що значно перевищує показники попереднього року.

Попри заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про можливе припинення постачання електроенергії у відповідь на зупинку транзиту російського газу через Україну, SEPS підкреслила дотримання договірних зобов’язань. 

Словаччина грубо порушить закони, якщо припинить давати Україні електроенергію 

Енергетичний аналітик Йозеф Бадіда зазначив, що обмеження експорту електроенергії може порушувати як словацьке, так і європейське законодавство. Колишній міністр економіки Словаччини Карел Хірман також підкреслив, що постачання електроенергії в Україну здійснюється через трейдерів, а не безпосередньо державою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив різку погрозливу заяву в бік України після припинення транзиту російського газу. 

На заяву Роберта Фіцо відреагував Президент України Володимир Зеленський, який заявив, що політик "відкриває енергетичний фронт" проти країни у війні.

Тим часом Польща заявила про готовність збільшити постачання електроенергії в Україну, якщо Словаччина все ж обмежить експорт.

електроенергія Словаччина Україна електропостачання світло

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