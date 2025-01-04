Україна збереже постачання електроенергії зі Словаччини

Електромережі. Фото: Reuters

Словацький оператор системи передачі електроенергії SEPS підтвердив готовність забезпечити постачання електроенергії до України відповідно до чинного контракту про аварійну допомогу. Таку заяву там зробили після скандальних погроз прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про припинення електропостачання в Україну.

Про це повідомляє iROZHLAS.

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У компанії також зазначили, що вона забезпечує стабільну транскордонну передачу електроенергії через високовольтні лінії в стандартному режимі.

Навесні 2024 року SEPS продовжила контракт на надзвичайну допомогу, дозволяючи постачати до 150 мегават електроенергії в українську систему.

За перші 11 місяців минулого року обсяг експорту електроенергії зі Словаччини в Україну досяг 2,43 терават-годин, що значно перевищує показники попереднього року.

Попри заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про можливе припинення постачання електроенергії у відповідь на зупинку транзиту російського газу через Україну, SEPS підкреслила дотримання договірних зобов’язань.

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Енергетичний аналітик Йозеф Бадіда зазначив, що обмеження експорту електроенергії може порушувати як словацьке, так і європейське законодавство. Колишній міністр економіки Словаччини Карел Хірман також підкреслив, що постачання електроенергії в Україну здійснюється через трейдерів, а не безпосередньо державою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив різку погрозливу заяву в бік України після припинення транзиту російського газу.

На заяву Роберта Фіцо відреагував Президент України Володимир Зеленський, який заявив, що політик "відкриває енергетичний фронт" проти країни у війні.

Тим часом Польща заявила про готовність збільшити постачання електроенергії в Україну, якщо Словаччина все ж обмежить експорт.