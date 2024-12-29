Польский чиновник заявив, що Польща замінить потужності Словаччини для енергетики України

Українські енергетики. Фото: УНІАН

Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу припинити резервне постачання електроенергії в Україну. Польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-які дисбаланси.

Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на високопоставленого чиновника.

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Чому виникла подібна ситуація

За даними агенції, польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії для цього. Українська енергетика отримає підтримку від Польщі, заявив польський чиновник, який побажав залишитися невідомим, оскільки переговори є закритими.

Потік російського газу через Україну до Європи закінчується 31 грудня, коли закінчується поточна угода. Хоча президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не дозволить транзиту газу, який вигідний воєнній машині Кремля, з січня, він дав зрозуміти, що готовий транспортувати паливо з інших країн, окрім Росії, якщо Європейська комісія цього попросить.

Постачання газу в ЄС з Росії. Фото: Bloomberg

Запевнення Варшави прозвучали на тлі загострення суперечки щодо майбутнього транзиту газу через Україну, нагадує Bloomberg. Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує припинить постачання електроенергії, яка терміново потрібв Україні під час збоїв у мережі, якщо це буде необхідно.

Енергетичні аналітики зазначають, що навіть якщо буде досягнуто угоди щодо продовження транзиту через Україну, це буде лише тимчасово, оскільки комісія готує дорожню карту для припинення імпорту енергоносіїв блоком з Росії. Ця стратегія має бути оприлюднена в лютому.

Нагадаємо, глава України Володимир Зеленський відповів на погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо припинення експорту електроенергії в Україну. Він звинуватив Фіцо у підтримці інтересів Росії.

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що може припинити постачання електроенергії до України. Так він вирішив відповісти на відмову Києва продовжувати транзит російського газу до Європи, починаючи з 2025 року.