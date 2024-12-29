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Свету быть — СМИ назвали гаранта поддержки вместо Словакии

29 декабря 2024 23:51
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Польский чиновник заявил, что Польша заменит мощности Словакии для энергетики Украины
Украинские энергетики. Фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свою угрозу прекратить резервную поставку электроэнергии в Украину. Польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любые дисбалансы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

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По данным агентства, польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии для этого. Украинская энергетика получит поддержку от Польши, заявил польский чиновник, пожелавший остаться неназванным, поскольку переговоры тайные.

Поток российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря, когда истекает текущее соглашение. Хотя президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не позволит транзиту газа, выгодному военной машине Кремля, с января, он дал понять, что готов транспортировать топливо из других стран, кроме России, если Европейская комиссия этого попросит.

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Снабжение газа в ЕС из России. Фото: Bloomberg

Заверения Варшавы прозвучали на фоне обострения спора по поводу предстоящего транзита газа через Украину, напоминает Bloomberg. Премьер Словакии Фицо грозится прекратить поставки электроэнергии, которая срочно нужв Украине во время сбоев в сети, если это будет необходимо.

Энергетические аналитики отмечают, что даже если будет достигнуто соглашение о продлении транзита через Украину, это будет только временно, поскольку комиссия готовит дорожную карту для прекращения импорта энергоносителей блоком из России. Эта стратегия должна быть обнародована в феврале.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский ответил на угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо о прекращении экспорта электроэнергии в Украину. Он обвинил Фицо в поддержке интересов России.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что может прекратить поставки электроэнергии в Украину. Так, он решил ответить на отказ Киева продолжать транзит российского газа в Европу, начиная с 2025 года.

Польша электроэнергия Словакия газ Роберт Фицо

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