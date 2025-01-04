Украина сохранит поставки электроэнергии из Словакии

Электросети. Фото: Reuters

Словацкий оператор системы передачи электроэнергии SEPS подтвердил готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в соответствии с действующим контрактом об аварийной помощи. Такое заявление там сделали после скандальных угроз премьер-министра Словакии Роберта Фицо о прекращении электроснабжения в Украину.

Об этом сообщает iROZHLAS.

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В компании также отметили, что она обеспечивает стабильную трансграничную передачу электроэнергии через высоковольтные линии в стандартном режиме.

Весной 2024 года SEPS продлила контракт на чрезвычайную помощь, позволяя поставлять до 150 мегаватт электроэнергии в украинскую систему.

За первые 11 месяцев прошлого года объем экспорта электроэнергии из Словакии в Украину достиг 2,43 тераватт-часов, что значительно превышает показатели предыдущего года.

Несмотря на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении поставок электроэнергии в ответ на остановку транзита российского газа через Украину, SEPS подчеркнула соблюдение договорных обязательств.

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Энергетический аналитик Йозеф Бадида отметил, что ограничение экспорта электроэнергии может нарушать как словацкое, так и европейское законодательство. Бывший министр экономики Словакии Карел Хирман также подчеркнул, что поставки электроэнергии в Украину осуществляется через трейдеров, а не напрямую государством.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкое угрожающее заявление в сторону Украины после прекращения транзита российского газа.

На заявление Роберта Фицо отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что политик "открывает энергетический фронт" против страны в войне.

Тем временем Польша заявила о готовности увеличить поставки электроэнергии в Украину, если Словакия все же ограничит экспорт.