Митинг в Словакии 10 января — люди вышли о Роберте Фицо

В Словакии люди вышли на митинг против Роберта Фицо — причина
В столице Словакии, Братиславе, состоялся митинг против премьер-министра Роберта Фицо. В конце прошлого года он ездил в Россию к диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает aktuality.sk.
Митинг в Братиславе
Известно, что 10 января на улицы вышло около 15 000 человек. Протест устроили активисты движения "Мир Украине", которые объявили лозунг "Словакия — это Европа, хватит России!".
Люди держали плакаты с надписями, что Фицо является коллаборантом и российским агентом. Они выражали недовольство его дружбой с Путиным. Кроме того, к митингу присоединилась и оппозиционная партия "Демократы".
На улицах было слышно:
- "Словакия — это Европа";
- "Хватит с нас Фицо";
- "Мы не будем молчать";
- "В единстве наша сила";
Напомним, Фицо заявил, что во время визита в Москву он договорился с Путиным о поставках газа в Словакию.
Также 3 января в Братиславе уже был митинг против Фицо. Люди требовали европейский курс страны и выражали недовольство из-за возможного влияния России.
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