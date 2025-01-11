Митинг в Словакии 10 января — люди вышли о Роберте Фицо

Митинг в Словакии. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

В столице Словакии, Братиславе, состоялся митинг против премьер-министра Роберта Фицо. В конце прошлого года он ездил в Россию к диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает aktuality.sk.

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Митинг в Братиславе

Известно, что 10 января на улицы вышло около 15 000 человек. Протест устроили активисты движения "Мир Украине", которые объявили лозунг "Словакия — это Европа, хватит России!".

Акция протеста в Словакии. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Акция протеста в Словакии. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Люди держали плакаты с надписями, что Фицо является коллаборантом и российским агентом. Они выражали недовольство его дружбой с Путиным. Кроме того, к митингу присоединилась и оппозиционная партия "Демократы".

Акция протеста в Словакии. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

На улицах было слышно:

"Словакия — это Европа";

"Хватит с нас Фицо";

"Мы не будем молчать";

"В единстве наша сила";

Напомним, Фицо заявил, что во время визита в Москву он договорился с Путиным о поставках газа в Словакию.

Также 3 января в Братиславе уже был митинг против Фицо. Люди требовали европейский курс страны и выражали недовольство из-за возможного влияния России.