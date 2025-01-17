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Пригрозив взаємними заходами — Фіцо поскаржився Шольцу на Україну

17 січня 2025 20:58
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Зупинка транзиту газу — Роберт Фіцо пригрозив взаємними заходами
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: DR
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він пригрозив Україні "взаємними заходами" через зупинку транзиту російського газу та розкритикував поїздку представників партії "Прогресивна Словаччина" до Києва.

Про це Роберт Фіцо розповів на своїй сторінці у Facebook.

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Розмова Фіцо із Шольцом 

Словацький прем'єр зазначив, що першочергово обговорив із Шольцом зупинку транзиту газу. Посадовець "повторив принципові позиції словацького уряду".

"Рішення Зеленського зупинити транзит газу через Україну суттєво шкодить Словаччині та завдає мільярди збитків всьому Євросоюзу. Якщо рішення президента Зеленського не зміниться, Словаччина почне взаємні заходи", — заявив Фіцо.

Також він розповів німецькому канцлеру про плани провести зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 21 січня, в Давосі, що у Швейцарії, на Всесвітньому економічному форумі. За словами Фіцо, це вплинуло б на перспективи відносин країн.

"Окрім дитячого запрошення до Києва, Зеленський ще не відповів на цю пропозицію. Наша зустріч в Давосі могла б зламати майбутнє слов'янсько-українських відносин", — різко висловився прем'єр Словаччини.

На тлі розмови із Шольцом посадовець додав, що поїздка делегації "Прогресивної Словаччини" до Києва свідчить про те, що "вони сліпо і некритично стоять на українському боці та віддають перевагу українським інтересам перед словацьким".

"Чиновники якось забули додати у своїх звітах з Києва, що у разі захоплення урядової влади вони пообіцяли президенту Зеленському підтримати членство України в НАТО та присутність словацьких солдатів на території України як частин західних збройних сил, спрямованих проти Росії. Обидва суперечать національно-державним інтересам Словаччини", — додав Фіцо.

Пригрозив взаємними заходами — Фіцо поскаржився Шольцу на Україну - фото 1
Скриншот допису Роберта Фіцо у  Facebook

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зустрівся з представниками партії "Прогресивна Словаччина" в Києві у п'ятницю, 17 січня. На чолі делегації був її лідер Михал Шимечка. На зустрічі йшлося про енергетичну безпеку та підтримку вступу України до НАТО та ЄС.

Також прем'єр-міністр Словаччини анонсував ймовірну зустріч із Зеленським. Раніше він пропонував зустрітися щодо відновлення транзиту газу через Україну в Словаччині, натомість український президент запросив Фіцо до Києва. Однак той відмовився від візиту.

Володимир Зеленський газ Олаф Шольц Роберт Фіцо транзит

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