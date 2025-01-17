Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Пригрозил взаимными мерами — Фицо пожаловался Шольцу на Украину arrow

Пригрозил взаимными мерами — Фицо пожаловался Шольцу на Украину

17 января 2025 20:58
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Остановка транзита газа — Роберт Фицо пригрозил взаимными мерами
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: DR
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Прем'ер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он пригрозил Украине "взаимными мерами" из-за остановки транзита российского газа и раскритиковал поездку представителей партии "Прогрессивная Словакия" в Киев.

Об этом Роберт Фицо рассказал на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Разговор Фицо с Шольцом 

Словацкий премьер отметил, что в первую очередь обсудил с Шольцом остановку транзита газа. Чиновник "повторил принципиальные позиции словацкого правительства".

"Решение Зеленского остановить транзит газа через Украину существенно вредит Словакии и наносит миллиарды убытков всему Евросоюзу. Если решение президента Зеленского не изменится, Словакия начнет взаимные меры", — заявил Фицо.

Также он рассказал немецкому канцлеру о планах провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 21 января, в Давосе, Швейцария, на Всемирном экономическом форуме. По словам Фицо, это повлияло бы на перспективы отношений стран.

"Кроме детского приглашения в Киев Зеленский еще не ответил на это предложение. Наша встреча в Давосе могла бы сломать будущее славянско-украинских отношений", — резко высказался премьер Словакии.

На фоне разговора с Шольцом чиновник добавил, что поездка делегации "Прогрессивной Словакии" в Киев свидетельствует о том, что "они слепо и некритично стоят на украинской стороне и отдают предпочтение украинским интересам перед словацкими".

"Чиновники как-то забыли добавить в своих отчетах из Киева, что в случае захвата правительственной власти они пообещали президенту Зеленскому поддержать членство Украины в НАТО и присутствие словацких солдат на территории Украины как частей западных вооруженных сил, направленных против России. Оба противоречат национально-государственным интересам Словакии", — добавил Фицо.

Пригрозил взаимными мерами — Фицо пожаловался Шольцу на Украину - фото 1
Скриншот поста Роберта Фицо в  Facebook

Напомним, что Владимир Зеленский встретился с представителями партии "Прогрессивная Словакия" в Киеве в пятницу, 17 января. Во главе делегации был ее лидер Михал Шимечка. На встрече речь шла об энергетической безопасности и поддержке вступления Украины в НАТО и ЕС.

Также премьер-министр Словакии анонсировал вероятную встречу с Зеленским. Ранее он предлагал встретиться по поводу восстановления транзита газа через Украину в Словакии, взамен украинский президент пригласил Фицо в Киев. Однако тот отказался от визита.

Владимир Зеленский газ Олаф Шольц Роберт Фицо транзит

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:58 Пригрозил взаимными мерами — Фицо пожаловался Шольцу на Украину

20:57 Застройка ботсада в Киеве — в КГВА порадовали горожан новостью

20:33 Отключение света в Одессе — графики на завтра

20:30 США ввели санкции против недостроенных танкеров РФ — как это

20:06 Гигаватт Зеленского — Укрэнерго назвало печальную цифру генерации

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:00 Можно ли забронировать лицо, работающее не на полную ставку

19:34 Повышенная угроза на дороге — какую погоду ждать во Львове завтра

19:12 Увеличилось количество жертв в результате удара по Кривому Рогу

19:07 Трамп — инаугурация 2025

19:05 Имеет ли гражданская жена военного право на выплаты и льготы

20:58 Пригрозил взаимными мерами — Фицо пожаловался Шольцу на Украину

20:57 Застройка ботсада в Киеве — в КГВА порадовали горожан новостью

20:33 Отключение света в Одессе — графики на завтра

20:30 США ввели санкции против недостроенных танкеров РФ — как это

20:06 Гигаватт Зеленского — Укрэнерго назвало печальную цифру генерации

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:00 Можно ли забронировать лицо, работающее не на полную ставку

19:34 Повышенная угроза на дороге — какую погоду ждать во Львове завтра

19:12 Увеличилось количество жертв в результате удара по Кривому Рогу

19:07 Трамп — инаугурация 2025

19:05 Имеет ли гражданская жена военного право на выплаты и льготы

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

Text

17:55 Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея