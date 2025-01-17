Остановка транзита газа — Роберт Фицо пригрозил взаимными мерами

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: DR

Прем'ер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он пригрозил Украине "взаимными мерами" из-за остановки транзита российского газа и раскритиковал поездку представителей партии "Прогрессивная Словакия" в Киев.

Об этом Роберт Фицо рассказал на своей странице в Facebook.

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Словацкий премьер отметил, что в первую очередь обсудил с Шольцом остановку транзита газа. Чиновник "повторил принципиальные позиции словацкого правительства".

"Решение Зеленского остановить транзит газа через Украину существенно вредит Словакии и наносит миллиарды убытков всему Евросоюзу. Если решение президента Зеленского не изменится, Словакия начнет взаимные меры", — заявил Фицо.

Также он рассказал немецкому канцлеру о планах провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 21 января, в Давосе, Швейцария, на Всемирном экономическом форуме. По словам Фицо, это повлияло бы на перспективы отношений стран.

"Кроме детского приглашения в Киев Зеленский еще не ответил на это предложение. Наша встреча в Давосе могла бы сломать будущее славянско-украинских отношений", — резко высказался премьер Словакии.

На фоне разговора с Шольцом чиновник добавил, что поездка делегации "Прогрессивной Словакии" в Киев свидетельствует о том, что "они слепо и некритично стоят на украинской стороне и отдают предпочтение украинским интересам перед словацкими".

"Чиновники как-то забыли добавить в своих отчетах из Киева, что в случае захвата правительственной власти они пообещали президенту Зеленскому поддержать членство Украины в НАТО и присутствие словацких солдат на территории Украины как частей западных вооруженных сил, направленных против России. Оба противоречат национально-государственным интересам Словакии", — добавил Фицо.

Скриншот поста Роберта Фицо в Facebook

Напомним, что Владимир Зеленский встретился с представителями партии "Прогрессивная Словакия" в Киеве в пятницу, 17 января. Во главе делегации был ее лидер Михал Шимечка. На встрече речь шла об энергетической безопасности и поддержке вступления Украины в НАТО и ЕС.

Также премьер-министр Словакии анонсировал вероятную встречу с Зеленским. Ранее он предлагал встретиться по поводу восстановления транзита газа через Украину в Словакии, взамен украинский президент пригласил Фицо в Киев. Однако тот отказался от визита.