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Без НАТО и ЕС — Фицо сделал жесткое заявление об Украине

26 января 2025 01:37
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Фицо считает, что Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС
Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Украина потеряет часть своей территории и не станет членом НАТО, а может, даже и не присоединится к ЕС. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который очень возмущен протестами в своей стране и связывает их с провокациями украинцев, являющихся беженцами в Словакии.

Фицо дал на эту тему интервью словацкому радио, сообщает местное издание Aktuality.

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Словацкий премьер убежден, что после войны в Украину будут введены западные войска, а сама Украина лишится возможности вступить в НАТО. Фицо недоволен заявлениями украинских политиков, поэтому ставит под сомнение даже вступление Украины в ЕС.

Фицо подчеркнул, что не собирается уйти в отставку, несмотря на массовые протесты против его правительства. Он настаивает на том, что смена власти возможна только путем парламентских выборов, и обвиняет организаторов протестов в дезинформации населения относительно позиции Словакии относительно членства в ЕС.

Премьер-министр также отметил, что значительная часть участников протестов состоит из украинских граждан, которые выступают против словацкого правительства.

Напомним, вечером 23 января в разных городах Словакии начались протесты против премьер-министра Роберта Фицо. Люди выражали недовольство его дружбой с российским диктатором Владимиром Путиным.

Такие акции протестов поддержал украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа".

НАТО Словакия Украина ЕС война в Украине Роберт Фицо

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