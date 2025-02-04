Ядерное оружие для Украины — Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО может затянуться "на годы или десятилетия". По его словам, в таком случае Киеву нужно предоставить ядерное оружие и ракеты для остановки российской агрессии.

Об этом украинский лидер сказал в интервью Пирсу Моргану.

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Глава государства подчеркнул, что в случае долгого пути в НАТО, Украине нужна защита в течение этого периода.

"Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие", — отметил он.

Зеленский предположил, что Запад может поставлять Украине ракеты для сдерживания России, но смогут ли они остановить ядерные ракеты — это уже риторический вопрос.

"Поэтому давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие; отдайте нам ракетные комплексы; партнеры, помогите нам профинансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны", — добавил глава государства.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не победит войну. По его словам, Украине нужно обеспечить наилучшее возможное положение.

В то же время премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что "Украина потеряет часть своей территории и не станет членом НАТО, а может, даже и не присоединится к ЕС". Это заявление прозвучало после протестов, в которых он подозревает украинцев.