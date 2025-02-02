Війна в Україні — генсек НАТО запевнив, що програш неможливий

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Зараз фронт в Україні рухається у "неправильному напрямку". Разом з тим, війну Росія не виграє. Для цього Україні потрібно забезпечити найкраще можливе становище.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Bild у неділю, 2 лютого.

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Як зазначив генсек НАТО, зараз росіяни щодня втрачають у війні в Україні близько 1000-1500 людей. Це ціна того, що фронт рухається в "неправильному напрямку" для України.

"Наше завдання — зробити так, щоб вони ніколи не досягли своїх цілей. Тому ні: Україна не програє. І ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою", — наголосив Рютте.

Він додав, що не можна бути наївними щодо Путіна, та нагадав, що РФ зробила в Бучі. Саме тому, переконаний Рютте, мирна умова має бути надійною. За його словами, потрібно зробити так, щоб Путін ніколи більше не завоював навіть одного квадратного кілометра України.

"Крок перший: ми повинні забезпечити, щоб Україна перебувала в найкращому можливому становищі. Ми повинні продовжувати підтримувати їх зброєю та навчати їхніх солдатів. І якщо вони одного разу хочуть домовитися про мир, вони повинні посадити Путіна за стіл переговорів. Але я не можу вам точно описати, як триватимуть ці дискусії. У мене вже є ідеї, яки це може мати вигляд", — зазначив генсек НАТО.

Рютте зазначив, що не буде розповідати подробиці щодо ймовірних переговорів. Він пояснив, що це може дати Путіну більше розуміння ситуації. Генсек НАТО також додав, що виявляти слабкість не можна. Інакше, переконаний Рютте, Росія може спробувати "ще щось, так само як в Україні".

"Це буде маленький секрет. Тільки кінець відомий: Путін більше ніколи не спробує", — наголосив Рютте.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни НАТО та ЄС повинні посилити оборонний потенціал. Він закликав Альянс збільшити витрати на оборону.

Україна готова ділитися бойовим досвідом з Північноатлантичним альянсом. Крім того, в Міноборони заявили про активну роботу над тим, щоб українська армія ефективно взаємодіяла із силами НАТО.